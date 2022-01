Wiener Börse startet schwächer - ATX minus 0,4 Prozent

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet. Der ATX fiel bis 9.30 Uhr um 0,37 Prozent auf 3.982,13 Punkte. Der ATX Prime ermäßigte sich um 0,35 Prozent auf 1.994,34 Zähler. Auch an anderen Börsen ging es leicht nach unten.

Belastet wurden die Märkte weiter von Zinserhöhungsängsten, den Spannungen mit Russland sowie einer teilweise schwach angelaufenen US-Berichtssaison. Impulse könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden Daten zum US-Immobilienmarkt bringen. "Bis zuletzt war der Sektor eine Unterstützung für die konjunkturelle Entwicklung", schreiben die Helaba-Analysten. Die aktuellen Werte könnten nun aber eine Abschwächung zeigen.

