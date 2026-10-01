Wiener Börse startet schwächer - ATX minus 0,77 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX fiel kurz nach Sitzungsbeginn um 0,77 Prozent auf 6.803,42 Punkte. Für den breiter gefassten ATX Prime ging es um 0,76 Prozent auf 3.337,18 Zähler hinab. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls tiefer.

Inflationssorgen und die Befürchtung der Anleger steigender Zinsen wurden von Marktbeobachtern erneut als Belastungsfaktoren für die Aktienmärkte angeführt. Hohe Inflationszahlen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern hatten bereits am Mittwoch für Verluste gesorgt. Unterstützung für die Börsen könnten die nachbörslich berichteten starken Quartalszahlen von Micron liefern, meinte ein Marktbeobachter.

Datenseitige gilt das Interesse der Investoren heute vor allem dem ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA, kommentierte die Helaba. Zudem stehen in den USA die Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda.

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