Wiener Börse startet schwächer - ATX minus 0,78 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.115,27 Zählern um 24,41 Punkte oder 0,78 Prozent unter dem Montag-Schluss (3.139,68).

Während die US-Börsen am Vorabend fester aus dem Handel gingen, fanden die Märkte in Asien heute früh keine einheitliche Richtung. Bevor am Donnerstag US-Inflationsdaten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, sind die Blicke zunächst auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet, kommentierte ein Marktbeobachter.

Unter den Einzelwerten korrigierten Andritz nach den jüngsten Aufschlägen im heutigen Frühhandel um 2,4 Prozent nach unten. voestalpine gaben um zwei Prozent nach und Erste Group büßten gut ein Prozent ein. Wienerberger und OMV verloren jeweils rund 0,6 Prozent an Wert.

ger/spa

ISIN AT0000999982