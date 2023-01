Wiener Börse startet schwächer - ATX minus 0,88 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr bei 3.342,93 Zählern um 29,75 Punkte oder 0,88 Prozent unter dem Freitag-Schluss (3.372,68).

Nach mehrheitlich positiven Übersee-Vorgaben startete auch das europäische Umfeld etwas schwächer in die neue Handelswoche. Neben der laufenden US-Berichtssaison steht in der neuen Woche vor allem Geldpolitik im Fokus. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt, und nur einen Tag später folgen die Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB).

Unter den heimischen Einzelwerten rutschten Raiffeisen-Papiere kurz nach Handelsbeginn deutlich bis auf 15,25 Euro ab, konnte die Abschläge aber rasch eingrenzen und lagen zu oben genannten Zeitpunkt noch drei Prozent tiefer bei 16,48 Euro.

Wie in der Nacht auf Sonntag bekannt wurde, ist die russische Leasingtochter der Raiffeisen von der Ukraine offiziell als "Kriegshelfer" gebrandmarkt und mit Sanktionen wie der Beschlagnahme von Vermögen belegt worden. Die Raiffeisen Bank International (RBI) betonte, dass die Leasing keine Vermögenswerte in der Ukraine habe, betroffen wären Kunden wenn sie mit geleaster Ware in die Ukraine fahren würden.

ISIN AT0000999982