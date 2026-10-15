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15.10.2026 09:14:00
Wiener Börse startet schwächer - ATX minus 1,4 Prozent
Tiefrote internationale Vorgaben haben auch den Wiener Aktienmarkt am Donnerstag in Mitleidenschaft gezogen. Der ATX fiel in den ersten Handelsminuten um 1,38 Prozent auf 6.527,47 Punkte. Kurzzeitig markierte der heimische Leitindex den tiefsten Stand seit Anfang August. Für den ATX Prime ging es um 1,31 Prozent auf 3.207,68 Zähler hinab. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls tiefer.
Marktbeobachter sprachen von einer breiteren Risk-Off-Bewegung an den internationalen Finanzmärkten. In Asien waren insbesondere Technologiewerte angesichts erhöhter Zinsanhebungserwartungen in den USA und den Sorgen vor ausufernden Finanzierungskosten unter Druck geraten. Im ATX knickten die hochvolatilen AT&S-Aktien um zehn Prozent ein.
spa/ste
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