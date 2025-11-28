Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,14 %

Die Wiener Börse ist am Freitag etwas schwächer in den Handel gestartet. Der ATX fiel im Frühhandel zuletzt um 0,14 Prozent auf 4.976,48 Punkte. Die meisten ATX-Werte zeigten sich zum Handelsstart kaum bewegt. SBO legte leicht um 1,12 Prozent zu, während voestalpine zunächst 0,87 Prozent verlor.

Auch an anderen Börsen in Europa gab es im Frühhandel vorerst kaum Bewegung. Zudem werden aufgrund des "Black Friday" und dem damit verbundenen verkürzten Handel in den USA wenige Aktivitäten erwarten. In Deutschland werden im Laufe des Vormittags die Arbeitslosenzahlen vom November veröffentlicht. Interesse gibt es zudem an den am Nachmittag anstehenden vorläufigen Verbraucherpreisen aus Deutschland. Die in der Früh schon gemeldeten Zahlen aus Frankreich und Spanien hatten vorerst keine merkliche Auswirkung auf die Börsen in Europa.

rst/mik

ISIN AT0000999982