Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,19 %

Die Wiener Börse ist am Freitag etwas schwächer in den Handel gestartet. Der ATX fiel im Frühhandel zuletzt um 0,19 Prozent auf 4.973,77 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,12 Prozent auf 2.475,72 Zähler.

Auch an anderen Börsen in Europa gab es im Frühhandel vorerst kaum Bewegung, sie lagen zumeist leicht im Minus. Aufgrund fehlender Impulse aus den USA wegen des "Black Friday" und ausbleibenden Nachrichten zu österreichischen Unternehmen wird wenig Aktivität im Laufe des Handelstages erwartet.

In Deutschland wurden am Vormittag die Arbeitslosenzahlen für November veröffentlicht. Am Nachmittag folgen die vorläufigen Verbraucherzahlen. Die in der Früh schon gemeldeten Zahlen aus Frankreich und Spanien hatten vorerst keine merkliche Auswirkung auf die Börsen in Europa.

Die meisten ATX-Werte zeigten sich zum Handelsstart kaum bewegt. Die Werte von CPI Europe legten um 1,71 Prozent zu. Der Immobilienkonzern hatte am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt. CPI Europe erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2025 einen Konzerngewinn von 236,9 Mio. Euro (2024: 50,9 Mio. Euro). Gut gesucht waren auch SBO-Aktien mit einem Plus von 1,12 Prozent.

Zu den größten Verlierern zählen DO&CO-Titel mit einem Minus von 1,06 Prozent. Lenzing verlor 0,86 Prozent. Auch Uniqa verzeichnete ein Minus von 0,93 Prozent.

rst/mik

ISIN AT0000999982