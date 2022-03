Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,3 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag schwächer in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX stand gegen 9.25 Uhr mit einem Minus von 0,32 Prozent bei 3.223,44 Einheiten. Der etwas breitere ATX Prime gab ebenso um 0,28 Prozent auf 1.674,66 Punkte nach.

Die positiven Vorgaben der Börsen in den USA und Fernost konnten die europäischen Märkte zum Start nicht stützen. Weiterhin bestimmendes Thema an den Börsen bleibt das Geschehen im Ukraine-Krieg. Während sich eine baldige Deeskalation laut Experten weiter nicht abzeichnet, steht am heutigen Nachmittag ein wichtiges Telefonat zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping an, bei dem vor allem der Krieg in der Ukraine thematisiert werden dürfte.

pma/spo

ISIN AT0000999982