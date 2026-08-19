Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,3 Prozent

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der ATX hielt zuletzt mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 6.623,93 Punkten. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich zum Handelsstart nur wenig bewegt. Wichtige Wirtschaftsdaten aus der Eurozone stehen am Vormittag nicht an.

Für größere Kursausschläge sorgten die in der Früh gemeldeten Quartalszahlen. Aktien des Flughafen Wien stiegen nach Meldung von Ergebnissen um 2,4 Prozent. Die gemeldeten Zweitquartalszahlen des Airport-Betreibers hatten den Analysten der Erste Group zufolge die Markterwartungen übertroffen.

FACC-Aktien verloren hingegen nach der Zahlenvorlage des Flugzeugzulieferers 5,5 Prozent. Aktien der Steyr Motors reagierten nicht negativ auf die Meldung eines Halbjahresverlusts und legten 1,5 Prozent zu. Die Titel haben allerdings schon zu Wochenbeginn nach einer Gewinnwarnung des Unternehmens kräftig verloren.

mik/moe

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