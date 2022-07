Wiener Börse startet schwächer, ATX verliert 0,4 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit moderaten Abgaben in den Handel gestartet. Der ATX hielt gegen 9.20 Uhr mit einem Minus von 0,44 Prozent bei 2.856,70 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime ermäßigte sich um 0,09 Prozent auf 1.450,52 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es zunächst nach unten.

Belastet wurden die Märkte von Konjunkturängsten vor dem Hintergrund hoher Inflation, erwarteter Zinserhöhungen, anhaltender Lieferkettenprobleme, neuer China-Lockdowns und der Gas-Krise in Europa. Impulse für den Handel könnte jetzt der um 11 Uhr anstehende ZEW-Index bringen.

Die meisten Aktien im Wiener prime market zeigten sich im Frühhandel wenig bewegt. Gut gesucht waren OMV und legten knapp ein Prozent zu. Größere Abgaben gab es in den Aktien der Addiko Bank (minus 1,8 Prozent).

mik/spo

ISIN AT0000999982