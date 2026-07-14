Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,4 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstag im Frühhandel leicht nachgegeben. Der ATX fiel zuletzt um 0,35 Prozent auf 6.441,74 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es moderat nach unten. Belastet wurden die Märkte von neuerlichen Ölpreisanstiegen. Auslöser dafür war die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Wiederaufnahme der Seeblockade gegen iranische Häfen ansteuernde Schiffe.

Gut gesucht waren angesichts der höheren Ölpreise die Aktien der Ölwerte OMV und SBO mit Gewinnen von jeweils knapp einem Prozent. Die größten ATX-Gewinner waren Verbund mit einem Plus von 1,5 Prozent. Aufschläge von über einem Prozent verbuchten auch RBI und voestalpine. Schwach zeigten sich AT&S und gaben 1,7 Prozent nach. Die Aktie hat ihren Kurs seit Jahresbeginn allerdings schon mehr als verfünffacht.

Impulse für den Aktienhandel könnte am Nachmittag noch die Veröffentlichung von Daten zu den US-Großhandelspreisen bringen. "Bei diesen wirkt die zwischenzeitliche Entspannung am Persischen Golf deutlich entlastend", schreiben die Analysten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Die Entlastung an den Tankstellen dürfte auch den Verbraucherpreisindex nach unten drücken. Die Kerninflation bleibe aber weiter hoch, die Erwartung einer strafferen Geldpolitik scheine damit gerechtfertigt, so die Experten.

mik/prtas

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