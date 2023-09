Wiener Börse startet schwächer, ATX verliert 0,43 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit schwächerer Tendenz aufgenommen. Der Leitindex ATX gab bis etwa 9.15 Uhr 0,43 Prozent auf 3.179,70 Punkte nach. Damit wurde vorerst die jüngste Gewinnstrecke am heimische Markt nach drei Plustagen in Folge beendet. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es im Frühhandel nach negativen Vorgaben von den US-Börsen mit den Aktienkursen abwärts.

In Wien rückte auf Unternehmensebene Zumtobel nach einer Zahlenvorlage ins Blickfeld. Die Titel des Vorarlberger Leuchtenherstellers gaben 0,7 Prozent nach. Die Erste Group bewertete die Erstquartalsergebnisse als im Rahmen der Erwartungen schwach.

Am Vorabend wurde zudem bekannt, dass die Aktie der Telekom Austria anstelle des Baukonzerns Strabag in den ATX einzieht. Anstoß dazu geben ein stärkerer Börsenumsatz sowie eine höhere Streubesitzkapitalisierung, wie die Wiener Börse am Dienstagabend mitteilte. Die Änderung gilt demnach per 18. September. Beide Aktien zeigten im Frühhandel noch wenig Kursveränderung.

ste/mha

ISIN AT0000999982