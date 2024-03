Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,5 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit schwächerer Tendenz aufgenommen. Der ATX gab in den ersten Minuten um 0,48 Prozent auf 3.374,11 Einheiten nach. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen abwärts. Die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte gilt heute international der Europäischen Zentralbank, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Dabei steht laut Experten-Einschätzung aber nicht die Zinsentscheidung im Mittelpunkt, denn weitestgehend dürfte die Erwartung vorherrschen, dass die Leitzinsen unverändert bleiben. Dies sei auch marktseitig vollständig eingepreist und es sollte an dieser Stelle keine Überraschung geben.

Wichtiger werden die neuen EZB-Projektionen zu Wachstum und Inflation, die Guidance im Statement und die Begleitkommentare von EZB Präsidentin Lagarde bei der anschließenden Pressekonferenz sein, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Palfinger, UNIQA und Zumtobel mit Ergebnisvorlagen ins Blickfeld. Die Aktie von Zumtobel reagierte mit minus ein Prozent am deutlichsten auf die Zahlenpräsentation.

ste/ger

ISIN AT0000999982