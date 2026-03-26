Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,54 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit schwächerer Tendenz aufgenommen. Der Leitindex ATX ermäßigte sich kurz nach dem Sitzungsauftakt um 0,56 Prozent auf 5.374,51 Punkte, nachdem er am Vortag mit der Hoffnung auf Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Krieges noch starke 2,58 Prozent gewonnen hatte. Im Frühgeschäft ging es nun europaweit mit den Kursen in den Minusbereich. Der Ölpreis legte zudem wieder klar zu.

Die Schlagzeilen zum Nahost-Krieg beeinflussen die Finanzmärkte und sorgen für ein Wechselbad der Gefühle, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. "Mal gibt es Phasen der Hoffnung und Zuversicht, mal Zeiten der Ernüchterung und Sorgen. Eines lässt sich schon jetzt sagen: Die Volatilität und Unsicherheit bleiben auch in den kommenden Tagen und Wochen erhöht", formulierten die Experten weiter.

Mit einer Zahlenvorlage rückte am heimischen Aktienmarkt die Porr ins Blickfeld. Die Aktie des Baukonzerns reagierte bis dato mit minus 0,7 Prozent.

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