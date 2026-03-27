Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,54 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag mit moderaten Verlusten in den Handel gestartet. Der ATX fiel zuletzt um 0,33 Prozent auf 5.349,37 Punkte. Auch an den meisten anderen Börsen in Europa ging es leicht nach unten. Aus dem wegen des verlängerten Ultimatums der USA für den Iran zunächst freundlich erwarteten Handelsstart wurde nichts.

Gradmesser für die Stimmung am Markt bleibt der Ölpreis. Und der hält sich - gemessen an der Nordseesorte Brent - mit derzeit rund 109 US-Dollar immer noch deutlich über der Marke von 100 Dollar.

Deutlich nach unten ging es nach der Vorlage von Zahlen mit den Aktien der CA Immo. Die Titel des Immokonzerns büßten im Frühhandel 5,0 Prozent ein. Die CA Immo hatte am Vorabend die Rückkehr in die Gewinnzone gemeldet. Unterm Strich erwirtschaftete sie einen Konzerngewinn von 184,4 Mio. Euro, im Jahr davor stand noch ein Verlust von 66,3 Mio. Euro zu Buche.

mik/rst

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