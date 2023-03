Wiener Börse startet schwächer, ATX verliert 0,56 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag schwächer aufgenommen. Der ATX ermäßigte sich bis etwa 9.20 Uhr um 0,56 Prozent auf 3.537,24 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte in den ersten Handelsminuten am Berichtstag eine negative Tendenz vor.

"Die Zinserhöhungserwartungen sind wieder präsent, nachdem Fed-Chef Powell bereits am Dienstag darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die Zinsen schneller und höher steigen könnten und zudem für längere Zeit dort verharren könnten als zunächst gedacht", begründen die Helaba-Analysten die negative Anlegerstimmung.

Am heimischen Aktienmarkt rückte Lenzing mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld. Der oberösterreichische Faserhersteller hat im Geschäftsjahr 2022 die Umsatzerlöse um 16,9 Prozent auf 2,57 Mrd. Euro gesteigert, gleichzeitig brach aber das EBITDA um ein Drittel auf 241,9 Mio. Euro ein. Das Ergebnis unterm Strich ist mit minus 37,2 Mio. Euro tiefrot. 2021 verdiente der Konzern noch 127,7 Mio. Euro. Die Analysten der Erste Group bewerteten das operative Ergebnisse und das Nettoergebnis im 4. Quartal als deutlich unter den Erwartungen. Die Lenzing-Aktie brach um fast sieben Prozent ein. Am Vortag hatten die Titel noch um 6,8 Prozent zugelegt.

ISIN AT0000999982