Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,6 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist mit Abgaben in den Mittwochshandel gestartet. Bis 9.20 Uhr gab der heimische Leitindex ATX um 0,62 Prozent nach auf 2.826,99 Punkte. Der ATX Prime büßte 0,57 Prozent ein auf 1.433,71 Einheiten. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich zum Auftakt schwächer.

Am heimischen Markt gab es zunächst wenige Unternehmensnachrichten. Wie die Wiener Börse am Vorabend mitteilte, kommt es zu keinen Änderungen in der Zusammensetzung von Österreichs Leitindex ATX. Die Andritz AG zieht aber aufgrund der höheren Streubesitzkapitalisierung anstelle von voestalpine AG in den ATX five ein. Die Papiere des Anlagenbauers Andritz gaben um 0,6 Prozent nach, bei den voest-Titeln war es ein deutlicheres Minus von 1,2 Prozent.

Wie in der Früh bekannt wurde, hat die deutsche Industrie im Juli 0,3 Prozent weniger produziert als im Vormonat. Viele Marktteilnehmer hatten aber einen stärkeren Rückgang erwartet. Das Augenmerk der Anleger dürfte der morgigen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) gelten. Hier wurde jüngst am Markt ein Zinssprung um 75 Basispunkte erwartet. Mehrere Kommentare von EZB-Vertretern ließen die Zinserwartungen zuletzt aber wieder etwas abflachen.

spo/ger

ISIN AT0000999982