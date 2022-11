Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,6 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit Kursverlusten aufgenommen. Gegen 9.15 Uhr gab der heimischen Leitindex ATX 0,59 Prozent auf 3.205,39 Punkte nach. An den europäischen Leitbörsen gab es in den ersten Handelsminuten noch keinen klaren Richtungstrend zu beobachten.

International richtet sich heute das Augenmerk der Finanzmarktakteure nach Einschätzung der Helaba-Analysten vornehmlich auf die USA, denn dort werden die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktionszahlen des abgelaufenen Monats bekanntgegeben.

Am heimischen Aktienmarkt rückten in der laufenden Berichtssaison Semperit, KapschTrafficCom und Strabag mit präsentierten Zahlen ins Blickfeld der Anleger. Die Semperit-Aktie reagierte mit einem klaren Minus von 2,9 Prozent. Noch keine Kursbewegung absolvierten die Titel von Kapsch und Strabag.

ste/sto

ISIN AT0000999982