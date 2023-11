Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,62 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel erneut im Minus aufgenommen. Der ATX verlor in den ersten Handelsminuten 0,62 Prozent auf 3.141,47 Punkte, nachdem der heimische Leitindex bereits am Vortag um 1,2 Prozent an Wert eingebüßt hat. Auch mit den Aktienkursen an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte im Frühhandel abwärts.

Fundamentale Impulse sind heute Mangelware, schreiben die Helaba-Analysten da keine wichtigen Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks auf der Agenda stehen. Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene voestalpine, FACC, Semperit und Addiko Bank mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus der Akteure.

ste/mha

ISIN AT0000999982