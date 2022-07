Wiener Börse startet schwächer, ATX verliert 0,63 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit schwächerer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX büßte bis 9.15 Uhr um 0,63 Prozent auf 2.850,15 Punkte ein. Auch die europäischen Leitbörsen wiesen negative Vorzeichen auf. Anhaltende Sorgen vor einem Konjunkturabschwung und einer Energieknappheit in Europa halten die Aktienmärkte nach Einschätzung der Helaba-Analysten in Schach.

In Wien rückte auf Unternehmensebene die Telekom Austria ins Blickfeld. Die Aktie des Telekomunternehmens gewann nach Ergebnisvorlage ein Prozent. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Zahlen für das 2. Quartal als über den eigenen und den Markterwartungen.

Die Agrana-Aktie büßte ex Dividende um 4,7 Prozent ein. Unter den Schwergewichten verloren OMV-Titel um 1,6 Prozent an Wert. Andritz schwächten sich um 1,8 Prozent und Raiffeisen Bank International verbilligten sich um ein Prozent.

ste/sto

ISIN AT0000999982