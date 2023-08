Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,64 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit schwächerer Tendenz aufgenommen. Bis 9.20 Uhr gab der heimische Leitindex ATX um 0,64 Prozent auf 3.120,75 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen kurz nach Sitzungsbeginn abwärts.

Die weiterhin bestehenden Zinssorgen halten die Aktienmärkte in Schach, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed brachte die Erkenntnis, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleibt und dies belastet die Stimmung der Aktieninvestoren.

Am heimischen Markt rückten mit Zahlenvorlagen Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, Marinomed und Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure.

ste/spo

ISIN AT0000999982