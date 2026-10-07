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07.10.2026 09:16:00
Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,64 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel mit einer schwächeren Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach dem Sitzungsauftakt mit einem Abschlag von 0,64 Prozent auf 6.749,40 Punkte. Auch an den europäischen Börsen ging es mit den Aktienkursen abwärts.
Die Wall Street hatte am Vorabend hingegen positive Vorgaben geliefert, mit neuen Rekordhochs an der Nasdaq und beim S&P. An den asiatischen Aktienmärkten gab es jedoch mehrheitlich Kursabschläge zu sehen.
Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch einer sehr dünne Meldungslage vor.
ste/moe
ISIN AT0000999982
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