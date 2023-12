Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,78 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit schwächerer Tendenz aufgenommen. Der ATX gab in den ersten Handelsminuten um 0,78 Prozent auf 3.280,67 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach negativen US-Vorgaben abwärts. "Vor allem die klar überkaufte Marktlage macht eine vorübergehende Korrektur wahrscheinlich", schrieben die Helaba-Analysten, nachdem der DAX in Frankfurt am Vortag ein neues Rekordhoch markiert hatte.

Auf Unternehmensebene präsentierte am heimischen Aktienmarkt Zumtobel Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftshalbjahr. Der Leuchtenhersteller musste einen Umsatzrückgang und starke Rückgänge bei den Ergebniskennzahlen hinnehmen. Die Zumtobel-Aktie wurde noch nicht gehandelt.

ste/mik

ISIN AT0000999982