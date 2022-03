Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,85 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstag zum Handelsstart klare Verluste verbucht. Der heimische Leitindex ATX stand gegen 9.15 Uhr mit einem Minus von 0,85 Prozent bei 3.200,44 Einheiten. Einerseits dürften die schwachen Vorgaben der US-Börsen die Stimmung etwas hemmen. Andererseits zeichnet sich im Ukraine-Krieg noch keine Entspannung ab.

Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über einen Waffenstillstand sind bisher nicht vorangekommen. Die am Montag erstmals per Videoschaltung begonnenen Gespräche blieben ohne greifbare Ergebnisse, nach ukrainischen Angaben sollen die Verhandlungen heute fortgesetzt werden.

Am Markt stehen heute Konjunkturdaten aus Deutschland im Fokus. Der viel beachtete ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen steht am Vormittag zur Veröffentlichung an und dürfte dabei einen Einblick in die konjunkturelle Stimmungslage bringen. Wie die Experten der Helaba kommentierten, sollte ein massiver Rückgang des ZEW-Saldos nicht überraschen.

pma/ger

ISIN AT0000999982