Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,92 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit klaren Kursverlusten aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.15 Uhr um 0,92 Prozent auf 3.247,81 Einheiten nach, der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,88 Prozent auf 1.632,97 Zähler. Die Vorgaben der Wall Street fielen zwar positiv aus, doch aus Fernost kamen schwache Signale. Zudem dürften Gewinnmitnahmen belasten - in Wien war es in der vergangenen Woche und auch am Vortag fast stetig bergauf gegangen.

Datenseitig stehen am Dienstag die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) aus der Eurozone, Deutschland und Frankreich im Fokus. Diese könnten die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der EZB nochmals untermauern, erwarten die Ökonomen der Helaba.

In Wien blieb es meldungsseitig still, auch von Analystenseite gab es noch keine frischen Impulse. Zahlen zum ersten Quartal kommen am heutigen Dienstag von CA Immo und der Immofinanz - allerdings werden diese erst nach Börsenschluss veröffentlicht. Die Aktien der beiden Immo-Unternehmen zeigten sich bisher unverändert bzw. mit einem Minus von 0,3 Prozent.

Verkauft wurden kurz nach Sitzungsbeginn vor allem Bankaktien: Raiffeisen Bank International rutschen um 2,7 Prozent ab Erste Group büßten 1,5 Prozent und bei BAWAG ging es um 0,8 Prozent nach unten. Auch Versorger gaben nach: Verbund verbilligten sich um 2,9 Prozent, EVN fielen um 1,5 Prozent.

ISIN AT0000999982