Wiener Börse startet schwächer in den Handel

Die Wiener Börse hat trotz vorbörslich positiven Vorgaben den Dienstagshandel mit Abgaben eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr mit minus 0,43 Prozent bei 3.121,88 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,39 Prozent auf 1.561,51 Zähler hinab. Bevor am Mittwoch und am Donnerstag Notenbankentscheidungen in den USA und der Eurozone das Handelsgeschehen prägen werden, finden im Vorfeld ein weiteres Mal Konjunkturdaten Beachtung.

So würde sich laut den Experten der Helaba in Deutschland das ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen aller Wahrscheinlichkeit nach verbessern und damit positive Vorgaben für das kommende Woche anstehende ifo-Geschäftsklima liefern. Am Nachmittag richten sich die Blicke dann auf US-Verbraucherpreise. Die Fed werde sich laut den Helaba-Analysten allerdings wohl nicht mehr davon abbringen lassen, am morgigen Mittwoch den Zinssatz zumindest um 50 Basispunkte zu erhöhen.

sto/spo

ISIN AT0000999982