Wiener Börse startet schwächer in den Handel, ATX verliert 0,89%

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit schwächerer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab bis etwa 9.20 Uhr um 0,89 Prozent auf 3.457,59 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen herrscht nach tiefroten Vorgaben von der Wall Street eine negative Anlegerstimmung vor.

International lasten unverändert die Sorgen vor anziehenden Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks auf den Aktienkursen. Die EZB wird trotz einer verhaltenen Konjunkturdynamik weiter an der Zinsschraube drehen, schreiben etwa die Helaba-Analysten. Am Abend steht das FOMC-Sitzungsprotokoll zur Veröffentlichung an und wird von den Marktteilnehmern auf Hinweise über den zukünftigen Zinspfad der US-Notenbank überprüft, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen Wienerberger und KapschTrafficCom in den Fokus. Die Aktien von beiden Unternehmen legten leicht zu.

ste/spo

ISIN AT0000999982