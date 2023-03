Wiener Börse startet schwächer in den Handelstag

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit schwächerer Tendenz aufgenommen. Der Leitindex ATX gab bis 9.15 Uhr um 0,38 Prozent auf 3.491,52 Einheiten nach. Auch an den europäischen Leitbörsen dominieren Kursverluste das Geschehen. Die Bedenken vor weiter steigenden Zinsen, die festverzinsliche Anlagen attraktiver machen und die Wirtschaft bremsen können, bleibt an den internationalen Aktienmärkten das bestimmende und belastende Thema, hieß es von Expertenseite.

Heute steht die Schnellschätzung der Eurozonen-Teuerung zur Veröffentlichung an, wobei nach den nationalen Ergebnissen fraglich ist, ob es zu einer weiteren Entspannung kommen wird, schreiben die Helaba-Analysten. Der disinflationäre Trend gehe nur langsam voran. Daher gibt es für die Währungshüter auch keinen Grund, von ihrem Zinserhöhungsplan abzurücken, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch recht mager. Die Semperit-Papiere zogen mit einem satten Plus von fast sechs Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Der Gummi- und Kautschukkonzern schlägt für 2022 eine überraschend hohe Dividendenausschüttung vor.

ste/fpr

ISIN AT0000999982