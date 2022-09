Wiener Börse startet schwächer in den Montagshandel

Die Wiener Börse ist am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX sank gegen 9.30 Uhr um 0,30 Prozent auf 2.723,24 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,30 Prozent auf 1.378,44 Punkte. Das europäische Umfeld verbuchte indes nach vorbörslich negativen Vorgaben Zuwächse.

Der heutige Handelstag dürfte europaweit unter anderem im Zeichen der am Wochenende abgehaltenen Regierungswahlen in Italien stehen. Zum Wahlausgang in Italien schrieben die Analysten der Helaba in der Früh, dass abzuwarten bleibe, ob die siegreiche Anführerin der rechtspopulistischen Fratelli d'Italia, Georgia Meloni, ihr Versprechen halten werde, und keinen harten Bruch mit der Europäischen Union anstrebe.

Hinsichtlich anstehender Konjunkturdaten dürfte sich das Interesse auf das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland richten. "Dieses hat mit drei Rückgängen in Folge bereits Rezessionsrisiken angezeigt und eine erneute Stimmungsabkühlung zeichnet sich ab", fasste hier die Helaba zusammen. Die Vorgaben seien nämlich negativ, weswegen die Konsensschätzungen für den ifo-Index auch unterschritten werden könnten.

