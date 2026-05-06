Wiener Börse startet sehr fest - ATX 1,59 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel sehr fest aufgenommen. Der Leitindex ATX gewann kurz nach Sitzungsauftakt 1,59 Prozent auf 5.892,53 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen klar nach oben.

Vorsichtige Entspannungssignale im Iran-Krieg treiben international die Aktienkurse hoch. US-Präsident Donald Trump setzt im Konflikt mit dem Iran nun auf Deeskalation, um einen diplomatischen Durchbruch zu erzielen. Wichtigstes Thema sind laut Helaba-Analysten vor allem die Seeblockaden im Persischen Golf. Laut Trump gebe es große Fortschritte bei den Verhandlungen und so will er die US-Begleitung von Schiffen in der Straße von Hormuz kurzzeitig aussetzen.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene FACC mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld. Zudem werden die Aktien von SBO und Mayr-Melnhof zur Wochenmitte ex Dividende gehandelt.

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