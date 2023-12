Wiener Börse startet sehr fest - ATX gewinnt 1,93 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit deutlichen Zuwächsen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gewann bis 9.15 Uhr um starke 1,93 Prozent auf 3.361,38 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es merklich nach oben. Der DAX etwa sprang erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 17.000 Punkte und der Euro-Stoxx-50 markierte sein höchstes Niveau seit dem 2001.

Ausgelöst wurde der Schub nach oben von starken US-Vorgaben. An der Wall Street hatten höhere Zinssenkungserwartungen beflügelt, nachdem die Fed zuvor die Leitzinsen unverändert belassen hatte. Am Berichtstag entscheidet zudem die EZB über ihre Leitzinsen.

Am heimischen Aktienmarkt gingen die Kursgewinne quer durch die Branchen. Die stärksten Zuwächse wiesen Lenzing und RHI Magnesita mit Gewinnen von jeweils mehr als fünf Prozent auf. Unter den Schwergewichten stärkten sich voestalpine um 3,7 Prozent. Wienerberger bauten ein Plus von 3,2 Prozent.

ste/mik

ISIN AT0000999982