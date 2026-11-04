Wiener Börse startet sehr fest - ATX gewinnt starke 1,94 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch sehr fest aufgenommen. Der ATX steigerte sich kurz nach dem Sitzungsauftakt um starke 1,94 Prozent auf 6.520,35 Punkte. Nach oben gezogen wurde der heimische Leitindex vor allem von den deutlichen Zuwächsen der schwergewichteten Bankenwerte. Die Aktien von BAWAG, Erste Group und Raiffeisen Bank International zogen zwischen 2,7 und 4,1 Prozent hoch.

Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine positive Tendenz zu sehen, die Aufschläge fielen im Vergleich zum ATX aber etwas dünner aus. In der Früh dominieren international noch die Nachrichten zu den US-Zwischenwahlergebnissen das Geschehen, schreiben die Helaba-Analysten. Offensichtlich haben die Republikaner die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat nach einem Erdrutschsieg der Demokraten verloren. Trump ließ verlauten, dass er das Ergebnis akzeptieren würde. Die Marktreaktionen fallen per saldo begrenzt aus, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Erst am morgigen Donnerstag nimmt die Berichtssaison wieder an Fahrt auf und es werden Mayr-Melnhof, Lenzing, Verbund und AT&S ihre Quartalszahlen vorlegen.

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