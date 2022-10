Wiener Börse startet sehr fest - ATX legt 1,8 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit sehr fester Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 2.766,95 Zählern um 48,89 Punkte oder 1,80 Prozent über dem Montag-Schluss (2.718,06).

Nach starken Übersee-Vorgaben zeigte sich auch das europäische Umfeld weiter auf Erholungskurs. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Unter den Einzelwerten zählten OMV mit plus 2,9 Prozent zu den größten Gewinnern. Erste Group zogen um 2,8 Prozent an und voestalpine gewannen 2,7 Prozent an Wert. Auch Wienerberger und BAWAG konnten jeweils mehr als zwei Prozent gewinnen.

