Wiener Börse startet sehr fest - ATX plus 2,4 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit klaren Kurszuwächsen in die neue Handelswoche gestartet. Angetrieben vor allem von der Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges konnte der heimische Leitindex ATX kurz nach Sitzungsbeginn um 2,40 Prozent auf 6.408,77 Punkte klettern. Für den ATX Prime ging es um 2,34 Prozent auf 3.158,02 Zähler nach oben.

Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich nach starken Vorgaben der Asien-Märkte einheitlich klar im Plus. Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Krieges geeinigt. Eine Einigung mit dem Iran sei "jetzt vollständig", erklärte US-Präsident Donald Trump. Die Sperrung der Straße von Hormuz für die Schifffahrt werde aufgehoben, ebenso die Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine. Am Freitag solle das Abkommen in Genf unterzeichnet werden. Die Ölpreise gaben deutlich nach.

ger/moe

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