Wiener Börse startet sehr schwach, ATX verliert 1,30 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel tiefrot aufgenommen. Der ATX sackte bis 9.15 Uhr um 1,30 Prozent tiefer auf 2.661,78 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine sehr schwache Anlegerstimmung zu beobachten.

Die Analysten der Helaba verweisen auf unzählige Belastungs- und Unsicherheitsfaktoren. "Sorgen vor einer weiteren Eskalation der Lage in der Ukraine, hohe Energiekosten und Inflationsraten, steigende Zinsen und Lieferkettenprobleme auch infolge der Pandemie und ebenso sich eintrübende wirtschaftliche Erwartungen sind zu nennen und trüben in der Summe die Perspektiven an den Aktienbörsen", formulierten die Experten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Markt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Stark unter Verkaufsdruck stand die Lenzing-Aktie mit einem Kursabschlag von fast sechs Prozent. Unter den Schwergewichten rutschten voestalpine und Raiffeisen Bank International jeweils um 2,8 Prozent ab.

ste/mik

ISIN AT0000999982