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06.10.2026 09:25:00

Wiener Börse startet stabil - ATX mit plus 0,3 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag stabil gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Handelsstart mit plus 0,29 bei 6.761,13 Punkten. Der ATX Prime gewann 0,22 Prozent auf 3.314,77 Zähler. Das europäische Umfeld fand sich ebenfalls gut im Gewinnbereich.

Steigende Renditen europäischer Staatsanleihen und unverändert hohe Energiepreise begrenzten das Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte, erklärt wiederum Andreas Lipkow von CMC Markets. "Insgesamt dürfte die datenarme Handelswoche weiter von den Energiepreisen und Anleiherenditen dominiert werden" prognostizierte der Marktanalyst.

Die Ölpreise sinken heute nach einem morgendlichen Hoch wieder. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember fiel zuletzt um 0,6 Prozent auf 99,67 US-Dollar.

Gut in den Tag sind die Bankenwerte gestartet. An der ATX-Spitze lagen Erste Group mit knapp einem Prozent plus. Bauwerte litten hingegen. Am Ende des Leitindex standen Wienerberger mit minus 3,0 Prozent. Der Baustoffkonzern hat heute erneut seine Ergebnisprognose gekappt.

moe/ger

ISIN AT0000999982

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