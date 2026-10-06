Wiener Börse startet stabil - ATX mit plus 0,7 Prozent

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Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag mit Zuwächsen gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte rund eine Stunde nach Handelsstart mit plus 0,68 Prozent bei 6.789,68 Punkten. Der ATX Prime gewann 0,60 Prozent auf 3.328,54 Zähler. Das europäische Umfeld fand sich ebenfalls im Gewinnbereich.

Steigende Renditen europäischer Staatsanleihen und unverändert hohe Energiepreise begrenzten das Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte, erklärt wiederum Andreas Lipkow von CMC Markets. "Insgesamt dürfte die datenarme Handelswoche weiter von den Energiepreisen und Anleiherenditen dominiert werden" prognostizierte der Marktanalyst. Die Ölpreise sinken heute nach einem morgendlichen Hoch wieder. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember fiel zuletzt um rund ein halbes Prozent auf 99,82 US-Dollar.

Dass der Auftragseingang in der deutschen Industrie im August überraschend deutlich eingebrochen war, trübte die Stimmung nicht. Denn der zweistellige Rückgang im Monatsvergleich geht allerdings vor allem auf den Einbruch bei Rüstungs-Großaufträgen zurück. Bereinigt um den Wert von Großbestellungen lag der Auftragseingang fast auf dem Niveau des Vormonats.

Die kanadische Bank RBC hat heute die Anteilscheine des Ölkonzerns OMV von "Underperform" auf "Sector Perform" gesetzt und das Kursziel von 65,00 auf 70,00 Euro erhöht. Laut RBC hat sich die Kursentwicklung der OMV in diesem Jahr trotz des Drucks durch das Engagement im Nahen Osten als widerstandsfähig erwiesen. Eine vorübergehende Entspannung im durch Überangebot geprägten Abschwung der Chemiebranche habe die Stimmung gestützt. OMV lagen heute mit plus 0,56 Prozent auf 71,45 Euro und entzogen sich dem europäischen Branchentrend.

Wienerberger senkt wegen der schleppenden Baukonjunktur erneut seine Ergebnisprognose. Im dritten Quartal sei der saisonale Aufschwung der Bautätigkeit nach der Sommerpause im September weniger ausgeprägt ausgefallen als erwartet, teilte der Ziegelhersteller am Dienstag mit. Wienerberger lagen mit minus 3,0 Prozent am Ende des ATX. Auch die weiteren Bauwerte performten im negativen Bereich.

Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom wiederum hat in den USA einen Mautauftrag im Wert von 32 Mio. US-Dollar (28,6 Mio. Euro) erhalten. Das Unternehmen übernimmt Planung, Bau, Wartung und Betrieb für die Verlängerung des Triangle Expressway im US-Bundesstaat North Carolina um 16 Kilometer, wie Kapsch am Dienstag mitteilte. Kapsch TrafficCom verloren bisher im ATX Prime 1,5 Prozent.

Der steirische Anlagenbauer Andritz peilt bis 2029 einen Umsatz von 10 Milliarden Euro und eine operative Rendite von 10 Prozent an. Die neuen mittelfristigen Finanzziele gab das Unternehmen am Dienstag auf seinem Kapitalmarkttag bekannt. "Wir blicken positiv in die Zukunft und sind gut positioniert", sagte Vorstandschef Joachim Schönbeck. Die Andritz-Papiere legten bis jetzt 0,5 Prozent zu.

Von den guten Techvorgaben aus Asien und den USA profitierend waren wieder einmal AT&S mit plus 1,5 Prozent an der ATX-Spitze zu finden.

Gut in den Tag sind auch die Bankenwerte gestartet. Erste Group gewannen 1,1 Prozent, BAWAG 0,6 Prozent und Raiffeisen Bank International (RBI) 0,3 Prozent.

moe/ger

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