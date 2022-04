Wiener Börse startet stabil in den Handel

Die Wiener Börse ist am Montag stabil in den Handel gestartet. Der ATX gewann kurz vor 9.30 Uhr 0,07 Prozent auf 3.233,49 Einheiten. Der ATX Prime steigerte sich um 0,09 Prozent auf 1.627,59 Punkte. Das europäische Börsenumfeld verzeichnete indes Verluste. Belastet hatten schwache Übersee-Vorgaben.

Auf geopolitischer Ebene richtete sich die Aufmerksamkeit neben dem fortdauernden Ukraine-Konflikt auch auf die Präsidentschaftswahl in Frankreich. So können die französischen Wähler in zwei Wochen zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und der rechten Kandidatin Marine Le Pen entscheiden.

Beide qualifizierten sich in der ersten Wahlrunde am Sonntag wie erwartet für die Stichwahl. Die laut vorläufigen Hochrechnungen erreichten 27,6 Prozent des amtierenden Präsidenten werteten die Experten der Deutsche Bank als gutes Zeichen für ihn.

Wichtige Konjunkturdaten stehen indes nicht auf dem Programm. In der Früh waren allerdings Erzeugerpreisdaten aus China veröffentlicht worden. Sie sind im März schneller gestiegen als von Experten erwartet. Chinas Volkswirtschaft war im März wegen erneuter Corona-Ausbrüche unter Abwärtsdruck geraten.

sto/ger

ISIN AT0000999982