Wiener Börse startet stabilisiert - ATX gewinnt 0,1 Prozent

Der ATX hat sich am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten stabilisiert gezeigt. Zum Handelsstart stieg der Leitindex um 0,06 Prozent auf 5.792,03 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich für den ATX dennoch ein starkes Plus von rund drei Prozent an. Für den ATX Prime ging es um 0,07 Prozent auf 2.879,36 Zähler hinauf.

Ein ähnliches Bild gaben auch die anderen europäischen Börsen ab. Mit Blick auf die Unsicherheiten im Nahen Osten rechnen Marktbeobachter mit einer gedämpften Risikofreude vor dem Wochenende. Zudem dürften am Vormittag Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stehen. In den USA liegt dann später der Fokus auf der ersten Schätzung des BIP-Wachstums im vierten Quartal.

spa/mik

ISIN AT0000999982