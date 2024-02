Wiener Börse startet stabilisiert, ATX plus 0,05 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag zum Sitzungsauftakt stabilisiert gezeigt. Der ATX gewann in den ersten Handelsminuten 0,05 Prozent auf 3.380,94 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime stand mit plus 0,03 Prozent bei 1.703,31 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zunächst gut behauptet.

Sowohl unternehmens- als auch datenseitig deutet sich für den weiteren Verlauf ein impulsarmes Geschäft an. Erst am Nachmittag stehen in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an, von denen sich die Marktakteure weitere Hinweise auf die US-Geldpolitik erhoffen. "Es müsste schon zu einem merklichen Anstieg der Erstanträge kommen, um Hinweise auf eine Beschäftigungseintrübung zu bekommen und die Zinssenkungsfantasie wieder zu beflügeln", erklären die Marktbeobachter der Helaba jedoch.

spa/mik

