Wiener Börse startet stabilisiert - ATX plus 0,2 Prozent

Nach drei Verlusttagen in Folge hat der Wiener Aktienmarkt am Donnerstag einen Stabilisierungsversuch gewagt. Der ATX stieg zum Handelsstart um 0,19 Prozent auf 6.605,69 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,17 Prozent auf 3.250,89 Zähler hinauf. Das europäische Umfeld tendierte richtungslos.

In den vergangenen Tagen hatten steigende Anleiherenditen und hohe Energiepreise den österreichischen Leitindex kumuliert um zwei Prozent von seinem Rekordniveau abrutschen lassen. Mit der 21- und der 50-Tage-Linie bei 6.577 respektive 6.505 Punkten näherte er sich zwei viel beachteten Trendindikatoren an.

Die Zahlen der UNIQA, SBO und Mayr Melnhof riefen eine gemischte Marktreaktion hervor. Während erstere zunächst ein Prozent einbüßten, lagen SBO leicht im Plus. Mayr Melnhof fielen um zwei Prozent.

spa/mik

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