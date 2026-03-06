Wiener Börse startet stabilisiert - ATX plus 0,3 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat zum Ausklang einer schwachen Woche noch einen Stabilisierungsversuch gewagt. Der ATX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,25 Prozent auf 5.450,86 Punkte. Nach den sehr volatilen Vortagen steuert der heimische Leitindex nun auf einen Wochenverlust von 4,4 Prozent zu. Für den ATX Prime ging es um 0,26 Prozent auf 2.710,00 Zähler hinauf. Auch das europäische Umfeld erholte sich im frühen Handel etwas.

Im Fokus bleiben die Auswirkungen des Angriffs der USA und Israels auf den Iran. Die Ölpreise hatten am Vorabend nach europäischem Börsenschluss weitere Höchststände markiert und notierten Freitagfrüh nur knapp unter diesen. Um die Situation an den Ölmärkten zu entlasten, erlauben die USA es indischen Raffinerieunternehmen, für einen begrenzten Zeitraum russisches Öl zu kaufen.

spa/rst

ISIN AT0000999982