Wiener Börse startet stark - ATX mit plus 2,3 Prozent
Die Wiener Börse hat sich gut vom Montagtief erholt und ist mit guten Zuwächsen in den neuen Tag gestartet. Rund eine halbe Stunde nach Handelsstart tendierte der Leitindex ATX mit plus 2,29 Prozent 5.430,04 Punkte. Auch der ATX Prime wuchs um 2,22 Prozent auf 2.695,51 Einheiten. Die wichtigsten Europabörsen lagen ebenfalls mehrheitlich im Plus.
Die Blicke sind weiter auf den Krieg im Iran, insbesondere auf den Ölpreis, gerichtet, wenn auch etwas entspannter. Hoffnung schöpft der Markt nämlich daraus, dass US-Präsident Donald Trump angedeutet hat, dass der Krieg der USA und Israels gegen den Iran bald beendet sein könnte. Insidern zufolge erwägt Trump zudem Maßnahmen zur Marktberuhigung. Dazu könnten eine Lockerung der Ölsanktionen gegen Russland sowie die Freigabe strategischer Reserven gehören.
moe
ISIN AT0000999982
