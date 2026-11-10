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10.11.2026 09:24:00
Wiener Börse startet stark - ATX plus 1,6 Prozent
Die Wiener Börse schließt am Montag zum Handelsstart an den starken Vortagesschluss an. Der Leitindex ATX zog rund 15 Minuten nach Handelsbeginn 1,58 Prozent auf 6.664,58 Punkte hinauf. Der breitere ATX Prime zeigt sich mit einem Plus von 1,49 Prozent bei 3.268,15 Zählern. Auch an den europäischen Börsen zeigte sich ein ähnliches Bild.
Besonders die weiter sinkenden Ölpreise helfen den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig erklärt hat.
In Österreich hat Mayr-Melnhof bekanntgegeben, sich mit KPS Capital Partners auf den Verkauf von 70 Prozent ihres Packaging-Geschäftes geeinigt zu haben. Mayr-Melnhof-Aktien sprangen in Reaktion darauf um 18,5 Prozent in die Höhe.
moe/ste
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