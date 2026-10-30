Wiener Börse startet tiefer - ATX minus 0,6 Prozent

Steigende Ölpreise und schwache Vorgaben der internationalen Technologiewerte haben den Wiener Aktienmarkt am Freitag belastet. Auch gut aufgenommene Quartalszahlen des größten ATX-Unternehmens konnten das nicht ausgleichen. Somit fiel der österreichische Leitindex zum Handelsstart um 0,60 Prozent auf 6.436,51 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,59 Prozent auf 3.159,19 Zähler hinab. Abgaben im ähnlichen Ausmaß gab es im europäischen Umfeld zu sehen.

Erste Group gewannen als ATX-Spitzenwert 2,3 Prozent. Die Bank hatte mit ihren Zahlen die Konsenserwartungen übertroffen und zudem für das Geschäft exklusive Polen den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht.

Dagegen sackten AT&S-Aktien 15 Prozent ab. Am Vorabend hatten nach US-Börsenschluss die vielbeachteten Technologiekonzerne Amazon und Intel mit ihren Quartalszahlen enttäuscht.

spa/ger

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