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20.10.2026 09:25:00
Wiener Börse startet tiefer - ATX minus 1,3 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag schwächer in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX fiel kurz nach Sitzungsbeginn um 1,26 Prozent auf 6.424,02 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 1,23 Prozent auf 3.155,93 Zähler hinunter. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch an den europäischen Börsen.
Schwache Vorgaben aus Asien belasten besonders den Technologiesektor. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hatte sich am Vorabend zwar etwas stabilisiert nach seinem jüngsten Rutsch, doch in Asien ging es nun wieder abwärts. So ging es zum Start für die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S 4,1 Prozent abwärts.
Zudem steigt der Ölpreis wieder. Heute früh ist der Preis für Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bereits auf 111,05 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2026 hinaufgegangen. Grund dafür ist die Angst vor Angriffen auf Öltransporte in der Straße von Hormuz.
moe/ste
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.