Wiener Börse startet tiefer - ATX mit minus 0,2 Prozent

Nachdem zum Wochenstart die Wiener Börse mit einem klaren Plus den Tag abgeschlossen hat, hat sie am Dienstag den Handel mit leichten Abgaben eröffnet. Der Leitindex ATX lag rund zehn Minuten nach Handelsbeginn mit minus 0,19 Prozent bei 6.599,55 Punkten. Für den breiteren ATX Prime ging es 0,09 Prozent auf 3.238,00 Zähler hinunter. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch an den wichtigsten europäischen Börsen.

Die Stimmung wird getrübt durch negative Vorgaben aus den USA und Asien. Besonders Technologiewerte litten unter anhaltenden Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Chipherstellern. Beobachtet werden weiterhin die Ölpreise. Im frühen Handel haben sie etwas nachgegeben.

In Österreich hat der Flughafen Wien berichtet, im September am Standort Schwechat einen Passagierrückgang von 7,5 Prozent auf 2.910.597 Reisende verzeichnet zu haben. Flughafen Wien-Aktien lagen bisher unbewegt bei 52,60 Euro. Die momentane Techschwäche trifft auch AT&S, die Titel des Leiterplattenherstellers rutschten 5,1 Prozent ab.

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