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22.09.2026 09:36:00
Wiener Börse startet tiefer - ATX mit minus 0,45 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag mit Abschlägen in den neuen Handelstag gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Handelsstart mit minus 0,45 Prozent bei 6.870,21 Punkten. Der ATX Prime ging 0,42 Prozent auf 3.366,02 Zähler hinunter. An den europäischen Börsen war noch keine eindeutige Richtung auszumachen.
Stimmungskiller ist wieder einmal der Ölpreis, der nach den Verlusten der vergangenen Tage wieder zulegte. Die Versorgungsrisiken im Nahen Osten bleiben hoch. In der Straße von Hormuz wurde erneut ein Schiff angegriffen.
Datenseitig gibt es heute international keine echten Aufreger. Einzig das vorläufige Verbrauchervertrauen in der EWU erscheint den Analysten der Helaba erwähnenswert. Vor dem Hintergrund der deutlich erhöhten Spritpreise und der Korrektur an den Aktienbörsen sei mit einer Stimmungseintrübung zu rechnen, heißt es dazu. Gute Vorgaben kommen aus den USA und Asien, wo es an den Börsen Kursgewinne gab.
moe/ger
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