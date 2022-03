Wiener Börse startet tiefer - ATX mit minus 0,53 Prozent

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Abgaben in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX verlor um 9.30 Uhr 0,53 Prozent auf 3.363,70 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,48 Prozent auf 1.690,88 Zähler. Am Vortag hatte es aufgrund von diplomatischen Fortschritten im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine noch starke Gewinne gegeben.

Im Fokus stand in der Früh unter Marktbeobachtern zunächst die inverse Zinskurve in den USA. Denn erstmals seit zweieinhalb Jahren übersteigt die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen diejenige der zehnjährigen. Die kürzer laufenden Bonds rentierten am Dienstag bei 2,453 Prozent und die länger laufenden bei 2,398 Prozent.

Der Renditeabstand, im Fachjargon Spread genannt, zwischen den Schuldtiteln mit diesen Laufzeiten dient als Indikator für die Gesundheit einer Volkswirtschaft. Werfen die kürzer laufenden Titel mehr ab als die länger laufenden, sprechen Experten von einer "inversen Renditekurve". Sie gilt als Vorbote einer Rezession. Einige Experten wollten diese Entwicklung allerdings nicht überbewerten.

sto/ste

ISIN AT0000999982