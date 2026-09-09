Wiener Börse startet tiefer - ATX verliert 0,59 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit schwächerer Tendenz aufgenommen. Der Leitindex ATX lag kurz nach Sitzungsauftakt 0,59 Prozent tiefer bei 6.864,52 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühhandel mit den Aktienkursen abwärts. Unverändert lasten die sehr hohen Rohölpreise auf der Stimmung der Aktienanleger.

Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent näherte sich wieder der Marke von 100 US-Dollar. Dadurch wurden die Sorgen vor einer weiter anziehenden Inflation gestärkt. Zudem lieferte die Wall Street am Vorabend negative Vorgaben.

Heute stehen keine wichtigen Datenveröffentlichungen oder Ereignisse auf dem Programm, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Erst am Donnerstag werde es mit der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank interessant. Marktteilnehmer rechnen fest mit einer Leitzinserhöhung. Auch die Experten von der Helaba gehen von einer Anhebung um 25 Basispunkte aus, da sich in letzter Zeit viele EZB Vertreter in diese Richtung geäußert haben. Es wird befürchtet, dass die Inflation bei dem aktuellen Leitzinsniveau nicht auf das angestrebte Ziel zurückkehren wird, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

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